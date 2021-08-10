Нью-Дели, , 22:50 — REGNUM Шестой отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), опубликованный в 9 августа 2021 года, усилил давление со стороны ООН на лидеров многих стран с целью ускорения прекращения использования ископаемых видов топлива. Авторы отчёта заявляют, что времени для решения задачи останки роста глобального потепления на уровне не выше 1,5°С, зафиксированной Парижском соглашении 2015 года, времени не осталось. Об этом сообщает информационное агентство Japan Times 10 августа 2021 года.

Доли (в %) суммарных мировых выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива и производства цемента за период с 1751 по 2017 гг. шести стран с наибольшей эмиссией

Отчет МГЭИК был подписан представителями почти 200 государств-членов МГЭИК, в список которых входят страны, отстающие в достижении своих климатических целей. Некоторые дипломаты и лидеры из этих стран уже публично отреагировали на выводы МГЭИК.

Одним из таких государств является Индия, третий по величине эмитент углекислого газа в мире. Бхупендра Ядав, министр окружающей среды Индии, 9 августа 2021 года написал на своей странице в Twitter о том, что страны с наибольшими историческими выбросами — в основном, страны с более богатой экономикой Северной Америки и Европы — должны нести наибольшую долю климатического бремени. По его словам, доклад должен усилить призывы сократить выбросы углекислого газа, в первую очередь, к богатым странам.

Правительство Индии считает, что выбросы следует измерять на душу населения. Поскольку Индия является второй по численности населения страной, её выбросы на душу населения чрезвычайно низки.

В ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет международные переговоры, направленные на ограничение глобального повышения температуры, которое, по мнению некоторых климатологов, вызывает лесные пожары и наводнения по всему миру.

Джонсон призвал страны прекратить использование угля как самого грязного ископаемого топлива.

« Мы знаем, что нужно сделать, чтобы ограничить глобальное потепление — оставить уголь в прошлом и перейти на чистые источники энергии, защитить природу и обеспечить климатическое финансирование для стран, находящихся на передовой климатического сражения », — такое заявление сделал он в понедельник, 09 августа 2021 года.

Уголь был камнем преткновения в международных переговорах в Неаполе в июле 2021 года, в преддверии конференции СОР26 в Глазго. На ночной встрече министров G20 не удалось прийти к соглашению о постепенном отказе от угольной энергетики. Индия была категорически против такого курса.

Китай, еще один крупный эмитент углекислого газа, также не готов на данный момент представить дорожную карту по сокращению выбросов в течение следующего десятилетия.

Но не только бедные страны борются за право добывать и использовать уголь. На встрече лидеров G7 в июне 2021 года президент США Джо Байден сопротивлялся призыву европейских стран прекратить использование угля для производства электроэнергии. В итоге лидеры G7 согласились прекратить финансирование только заграничных угольных проектов.

В Шестом отчете МГЭИК, который Джонсон охарактеризовал как «отрезвляющее чтение», делается вывод о том, что антропогенные выбросы парниковых газов должны быть устранены, чтобы ограничить дальнейшее глобальное потепление. МГЭИК заявила, что концентрации углекислого газа в атмосфере в 2019 году были выше, чем когда-либо за последние 2 млн лет.

Комментируя отчет, президент конференции COP26 Алок Шарма заявил, что страны G20 должны повысить свои цели по климату, добавив, что только 8 стран из 20 фактически ужесточили свои обязательства по выбросам.

« На COP26 мы должны послать четкий сигнал рынку, чтобы ускорить климатический переход , — сказал Шарма. — Переговоры по климату и в лучшие времена были сложны, и обеспечение доверия к ним жизненно важно ».

Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы её считали посредником в переговорах по климату, но её переговорщики не всегда были согласны с генеральной линей ООН в этом вопросе. Мохаммад Аль Саббан, бывший советник министерства энергетики королевства, который когда-то был ведущим переговорщиком по климату, написал в своём Твиттере, что прогнозы МГЭИК по повышению температуры планеты были «нонсенсом», и назвал группу ООН «центром климатической мафии». Правительство Саудовской Аравии еще не прокомментировало публично отчет МГЭИК.

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