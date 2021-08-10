Скопье, 10 августа, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 10 августа рассмотрело и одобрило отчет о переговорах о подписании соглашения о военно-финансовом сотрудничестве с правительством Турции.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония получит от Турции 100 миллионов лир или 11,5 миллионов долларов США на закупку военного оборудования.

Закупки оборудования, естественно, будут производиться в Турции. Напомним, Северная Македония и Турция с 2020 года являются странами-партнерами по НАТО.