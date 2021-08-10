Вильнюс, , 22:23 — REGNUM Протестующие ведут себя как анархисты, мешая своей акцией депутатам Сейма покинуть здание, заявил 10 августа литовский президент Гитанас Науседа в Facebook.

Гитанас Науседа (сс) Kapeksas

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Обращаясь к толпе протестующих, которая собралась у здания Сейма, выражая своё несогласие с ограничением прав тех, кто не сделал прививку от коронавируса, Науседа заявил, что демократия и анархия — не одно и то же, поэтому свобода протестовать не тождественная праву применять насилие.

Науседа «Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание».

Напомним, у здания литовского парламента в Вильнюсе начались беспорядки, в которые перерос протест против ограничения прав непривитых граждан. Силовики разгоняют толпу, применяя слезоточивый газ. Между тем не все депутаты Сейма смогли уйти с работы.

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