Москва, 10 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 и два самолета-амфибия Бе-200ЧС МЧС России отправились в Якутию на борьбу с лесными пожарами, сообщает 10 августа пресс-служба ведомства.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Кроме того, 11 августа в Якутию будет направлена группа Тульского Спасательного центра МЧС в составе 100 человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву усилить группировку, задействованную в Якутии для борьбы с лесными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минприроды и Рослесхоза, на Якутию приходится до 78% площадей лесных пожаров, произошедших летом текущего года в России.