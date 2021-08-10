Екатеринбург, 10 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил ограничить доступ к сайту «Ресурсного центра для ЛГБТ» (НКО, выполняющая функции иностранного агента). Решение опубликовано на сайте судебного органа.

(сс) adibalea Ребенок

Интернет-ресурс центра пропагандировал среди несовершеннолетних гомосексуализм и другие формы ЛГБТ, указано в документе. Информация на сайте «была направлена на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок».

Организация проводила в городе мероприятия на тему ЛГБТ, вызвавшие ряд скандалов. Структуру активно поддерживал фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дети пожаловались на конкурс в уральском санатории «Талый ключ». В рамках мероприятия мальчикам предлагали переодеваться в девочек, а девочкам — в мальчиков.