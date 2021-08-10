Сараево, , 19:00 — REGNUM Посольство США в Боснии и Герцеговине 10 августа сообщило, что США и ЕС поддерживают проект Open Balkan, и таким образом опровергло заявления двух членов президиума БиГ Желько Комшича и Шефика Джаферовича о том, что за инициативой создания зоны свободной торговли в регионе стоит исключительно Белград.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Посольство подчеркивает, что Вашингтон поддерживает инициативу «мини-Шенген», которая недавно была переименована в Open Balkan.

«Установление более прочных экономических и политических связей в регионе является дополнительным толчком для завершения реформ, необходимых для евроинтеграции стран региона», — заявили в посольстве США в БиГ изданию Dnevni avaz.

Американские дипломаты отметили, что региональная интеграция и экономические реформы нужны Боснии и Герцеговине, если эта балканская страна желает привлечь иностранных инвесторов и обеспечить экономический рост.

Напомним, что в сентябре 2020 года член президиума БиГ от сербов Милорад Додик предложил коллегам рассмотреть возможность присоединения БиГ к инициативе «мини-Шенген». Представители хорватов и бошняков Желько Комшич и Шафик Джаферович потребовали, чтобы Совет министров БиГ предварительно проанализировал возможную пользу и вред от присоединения к этой инициативы.