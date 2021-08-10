Екатеринбург, 10 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружили ещё 518 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, антирекорд по количеству заражённых в области установили 2 августа (527 человек). Среди новых носителей коронавируса 195 человек — жители Екатеринбурга, 323 — остальных муниципалитетов.

Всего в регионе подтверждено 112 611 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники фитнес-клубов Екатеринбурга начали массово прививаться от коронавируса.