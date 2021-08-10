Оттава, 10 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Торонто обострились демонстрации противников вакцинации от коронавируса, сообщает 10 августа The Canadian Press.

Business.ua Вакцина

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Под удар попала ресторатор Дженн Агг, которая выступила за введение паспортов вакцинации. Ее бар Vendetta на Dundas West стал мишенью для противников вакцинации, которые начали проводить около заведения протесты.

Женщина опубликовала в Twitter видео, на котором видно, как посетители бара спорят с группой противников вакцин, которые приравнивают обязательные прививки от COVID-19 к сексуальному насилию и фашизму.

На кадрах один человек сжигает защитную маску для лица.

Напомним, что на данный момент вакцинировано более 70% населения Торонто.