Оттава, 10 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Вакцина американской компании Moderna будет производится в Канаде. Об этом 10 августа сообщает Canadian Press.

(сс) Senior Airman Eugene Oliver Вакцина против коронавируса Moderna

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Генеральный директор Moderna Стефан Бансель сегодня, 10 августа, подпишет меморандум о взаимопонимании с канадским федеральным министром инноваций Франсуа-Филиппом Шампань.

Отметим, что это вторая крупная сделка для Оттавы по производству РНК вакцин за последние три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее одобрили для использования вакцину американской компании Moderna и начали серийное производство препарата.