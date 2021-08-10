Москва, 10 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Когда речь идет о перспективах российского внутреннего туризма в 2022 году, можно предположить, что туристический поток будет на уровне 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Туризм

«Если оценивать то, насколько индустрия внутреннего российского туризма сумела воспользоваться моментом и переориентировать на себя значительную часть российского туристического потока, то прежде всего следует отметить не только заслуги самой туриндустрии (на мой взгляд, они не так уж и велики), сколько большой вклад государственной программы туристического кешбэка. В том числе на программы детского туризма», — сказала Зайцева.

При этом она уточнила, что рост туристического потока по направлениям внутреннего туризма позволил обеспечить загрузку гостиницам, предприятиям питания и другим предприятиям, ориентированным на туристов.

«Вместе с тем эти предприятия не получили каких-то сверхдоходов, хотя смогли частично реализовать ранее отложенные проекты развития. Например, провести ремонт или обновить оборудование, погасить накопившиеся кредиты. Что касается перспектив российского внутреннего туризма на 2022 год, то думаю, что будет обеспечен туристический поток на уровне как минимум 2021 года. Конечно, при условии, что в разгар туристического сезона не будет локдауна или каких-либо существенных ограничений на поездки в регионы РФ», — сказала Зайцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зайцева рассказала о том, как пандемия продолжает влиять на туристические потоки.