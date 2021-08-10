Москва, 10 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В России ситуация с выездным и внутренним туризмом в 2022 году будет напрямую зависеть от того, как будет развиваться пандемия и как на нее будут реагировать другие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Крайне низкая доля жителей РФ, желающих отдохнуть за границей (около 1% — прим. ИА REGNUM), безусловно, связана с коронавирусом. Однако не столько с проблемой заражения, сколько с последствиями самой пандемии, — сказала Зайцева. — Прежде всего следует выделить снижение или отсутствие роста доходов значительной части населения нашей страны на фоне роста курса евро и доллара. Второй важный фактор связан с информацией о росте числа заболевших за рубежом, высокой вероятностью заболеть в местах больших скоплений народа и неуверенности в эффективности вакцинации. Из-за разноречивой информации жители РФ, имеющие возможность выехать за рубеж, предпочитают оставаться в России — либо отдыхать на российских курортах, либо за городом».

Как полагает Зайцева, на данный момент сложно дать какой-либо достоверный прогноз о том, что ждет туристическую отрасль РФ в 2022 году.

«Мы все видим, что ситуация с пандемией меняется очень быстро. Вирус модифицируется, появляются новые штампы, меры профилактики и предупреждения роста числа заболевших не успевают за изменениями в самом вирусе и темпах его распространения, — сказала Зайцева. — Поэтому как внутренний, так и выездной туризм во многом будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия и как разные страны будут отвечать на эти вызовы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее падение внутреннего туризма в России объяснили постоянно меняющимися правилами посещения того или иного региона страны.