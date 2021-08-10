Бишкек, , 17:48 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Гулмиры Абдралиевой от должности министра транспорта и коммуникаций. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе главы государства.

Дорога. Киргизия Oleg Storozhenko

По официальной версии, она покинула пост главы минтранса «в связи с переходом на другую работу».

Отметим, что на должности министра транспорта Абдралиева проработала чуть больше полугода — она была назначена на этот пост 3 февраля 2021 года.

Вместо нее на должность министра транспорта и коммуникаций президент назначил 44-летнего Эркинбека Осоева, который четыре с половиной года назад занимал пост заместителя министра транспорта.

Отметим, что в дорожно-транспортной сфере Осоев работает с 2004 года. Карьеру в этой сфере он начинал в качестве инженера-проектировщика госпредприятия «Киргиздортранспроект».

Также он участвовал в реконструкции автотрассы Бишкек — Кордай и реализации проектов сотрудничества министерства транспорта Киргизии с правительством Японии и с Исламским банком развития.