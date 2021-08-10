Екатеринбург, 10 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Уральский предприниматель, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин стал почётным гражданином Екатеринбурга. Соответствующее решение приняла городская дума.

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Депутаты остановили выбор на Алтушкине, обратив внимание на благотворительные программы, которые в последнее время стал реализовывать бизнесмен. Предприниматель был в списках кандидатов и в прошлом году.

Также на присуждение почётного звания претендовали глава Машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн и скульптор Константин Грюнберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году почётным гражданином Екатеринбурга стал главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

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