Вашингтон, 10 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Китайское приложение TikTok обошло Facebook и стало самой скачиваемой соцсетью в 2020 году. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на глобальный рейтинг.

Tik Tok

До 2021 года первенство принадлежало соцсети Facebook, которая постоянно скупала подающие надежды новые приложения, таким образом практически монополизируя рынок. Однако TikTok оказался феноменом 2020 года, собрав огромную аудиторию.

Отметим, что такой успех китайской соцсети заставил понервничать американских технологических гигантов, которые начали выпускать аналоги TikTok на своих платформах.

Напомним, что TikTok сделал популярным новый тип коротких видео развлекательного формата.