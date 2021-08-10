Екатеринбург, 10 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Около 300 сотрудников екатеринбургских фитнес-клубов намерены привиться от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу»

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Работники фитнес-индустрии пройдут вакцинацию препаратом «Спутник V». Первые сто человек привились первым компонентом вакцины уже сегодня.

«Наша цель — сформировать общий иммунитет, чтобы победить пандемию», — заявил глава регионального союза операторов фитнес-индустрии Роман Вальчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе установили антирекорд по смертности от COVID-19.