Москва, 10 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. ВМФ России в течение 2021 года пополнится 4 атомными подводными лодками. Соответсвующие заявления, по сообщению пресс-службы российского военного ведомства, были сделано руководством Минобороны России в ходе регулярно проводимого в министерстве «единого дня приёмки военной продукции».

Дарья Драй ИА REGNUM Подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Одна подлодка, получившая название «Казань», уже поступила в войска в рамках модернизации вооруженных сил и обновления парка техники. «Вооружённые силы получили свыше двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 «Аллигатор», 9 боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка «Казань» и малый ракетный корабль «Грайворон», — рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Еще три подлодки с атомными силовыми установками должны войти в состав флота до конца 2021 года. «В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей», — отметил в своём докладе заместитель министра обороны АлексейКриворучко.

Атомные подводные лодки, вооруженные ядерным оружием и способные нести многомесячное дежурство в автономном режиме, составляют незаменимый элемент «ядерного щита» России, в который входят вооружения наземного, воздушного и морского базирования, а также система глобального отслеживания ракетных пусков. Именно этот «щит» вместе с аналогичной системой в США обеспечивает постоянную угрозу гарантированного взаимного уничтожения, которая, в свою очередь, по мнению некоторых экспертов все ещё лежит в основе современной системы глобальной безопасности.