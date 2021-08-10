Москва, 10 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование функционирования свободной экономической зоны в Крыму, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Предусматривается возможность установления ограничений на осуществление отдельных видов деятельности участниками свободной экономической зоны на территории соответствующего субъекта РФ на основании решения уполномоченного органа государственной власти региона.

При этом вопрос об ограничении отдельных видов деятельности рассматривается регионом с учетом текущей социально-экономической ситуации.

Также законопроектом предлагается установить необходимость осуществления участником свободной экономической зоны капитальных вложений в первые три года реализации инвестиционного проекта в объеме не менее 60 млн рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства — не менее 6 млн рублей.

Кроме того, предлагается установить, что при внесении изменений в договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне оценка инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта не проводится.

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