Минск, , 16:43 — REGNUM «Министерство иностранных дел решительно осуждает принятые Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа т.г. односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь», — сказано в опубликованном 10 августа заявлении МИД Белоруссии.

Глава дипломатии постсоветской республики Владимир Макей, вплоть до кризиса 2020 года демонстрировавший «разворот на Запад» официального Минска, теперь уверен, что Британия, США и Канада снова продемонстрировали полное пренебрежение международным правом и «обнажили истинные цели своей политики в отношении Белоруссии».

«Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Белоруссии, благополучия и процветания белорусского народа. Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, — это смена власти в Белоруссии. В ход идет весь арсенал методов «холодной войны» в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства», — сказано в заявлении белорусского министерства.

Там также отмечено, что санкции западных стран противоречат уставу ООН и их обязательства в рамках ОБСЕ. Белорусские дипломаты (как до этого — их украинские коллеги) вспомнили про «Будапештский меморандум» 1994 года, согласно которому подписанты этого документа обязались «воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету».

«Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры. Министерство иностранных дел подчеркивает, что на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения», — сказано в официальном заявлении.

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