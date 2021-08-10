Пекин, 10 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Свой государственный суверенитет Китай будет отстаивать, что бы ни делалось его геополитическими недоброжелателями, говорится в опубликованном 10 августа заявлении официального представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Цитата из к/ф «Пепел — самый чистый белый». реж Цзя Чжанкэ. 2018. Китай, Франция, Япония С пистолетом в руках

Он напомнил о принципе «одного Китая», которые действовал и будет действовать. В связи с этим он призвал власти Тайваня и их приспешников из-за рубежа отказаться от попыток добиться так называемой независимости региона: иначе будет хуже только правящей партии Тайваня.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский МИД отозвал посла из Литве после получения информации о планах властей республики открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.