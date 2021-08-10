Москва, 10 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы России получили новый бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

Mil.ru Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

При этом Криворучко отметил, что комплект был поставлен военному ведомству «досрочно».

На данный момент не разглашается, какое из объединений ВС России получит этот бригадный комплект.

Напомним, ранее российские военные сообщали, что все ракетные бригады Сухопутных войск РФ, ранее имевшие тактические ракетные комплексы «Точка-У», перевооружены на «Искандеры».