Москва, 10 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Москве нанесли временную оранжевую разметку, обозначающих велополосы. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прокат велосипедов

Новая разметка появилась в пяти районах города, общая протяжённость составила 5километров. Как следует из фотографий, полосы появились на проезжей части улиц, снизив её ширину для автомобилей.

Велосополосы появились в районах Донской, Отрадное, Тверской, Войковский и Марьина Роща.