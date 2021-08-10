Москва, 10 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже снижается на эфемерную 0,01%, уцепившись за отметку 73,65 рубля. Евро теряет 0,14%, сползая до 86,33 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Котировки российской национальной валюты вновь демонстрируют вялую динамику, не спеша обозначить дальнейшее направление движения. Не реагирует рубль на стремительное восстановление котировок нефти, как накануне игнорировал ещё более резкое падение цен на черное золото.

На фоне большинства других валют развивающихся рынков, несколько слабеющих к доллару, рубль смотрится пободрее, что, вероятно, свидетельствует о сохраняющемся потенциале для укрепления, однако значимых позитивных факторов, способных подтолкнуть трейдеров к новому штурму рубежа 73 рублей, пока не наблюдается.

Пока понятно, что если ФРС начнет пересматривать свою политику, то это произойдет не раньше, чем выйдут показатели рынка труда за август и сентябрь, способные подтвердить или опровергнуть оптимистичные итоги июля.

Сейчас остается наблюдать за долларовой инфляции, ряд данных по которой будет опубликован сегодня. Шанс на то, что эти данные покажут резкое замедление роста цен, не велик.

Если такое произойдет, это может несколько снизить опасения резкого сокращения денежного предложения регулятором. Скорее всего, консолидация в рубле в ближайшие дни продолжится», — считает эксперт.

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