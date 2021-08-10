Пекин, 10 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Сети появились патентные изображения серийной версии модели Haval X-Dog. Изображения размещены на китайском портале Autohome.

Autohome.com.cn Haval X-Dog

X-Dog является полноразмерной моделью. В линейке Haval модель размещается на одну строчку выше Big Dog. Отличительной особенностью дизайна модели являются угловатые формы и простые линии.

Haval X-Dog получил округлые фары, как у Big Dog. При этом пятидверный универсал X-Dog имеет выдвижные передние дверные ручки, как у Tesla. Окрашен кузов машины в два оттенка с графическим выделением крыши.

Haval X-Dog будет иметь силовую установку типа «подзаряжаемый гибрид», в которой войдет 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат. Haval X-Dog появится на авторынке в 2022 году.

Напомним, компания Haval представит рестайлинговый внедорожник H9 с новым дизайном экстерьера.

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