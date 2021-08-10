Москва, 10 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Около 30% студентов Московского государственного университета им. Ломоносова вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом 10 августа сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Главное здание МГУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По его словам, в вузе сделали прививки порядка 70% сотрудников, при этом с учётом переболевших коронавирусной инфекцией иммунитет должен быть сформирован у 90% человек. При этом вакцинировались 30% студентов.

Садовничий уточнил, что в МГУ работают 20 тысяч человек, а проходят обучение 60 тысяч.

Ректор отметил, что вуз намерен начать учебный год очно.