Ереван, 10 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал встречаться с родственниками военнопленных, вышедшими на акцию протеста в Ереване возле здания правительства республики. Об этом сообщает агентство News. am со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

Как рассказали участники акции журналистам, к ним 10 августа подошёл сотрудник аппарата правительства республики и сказал, что сегодня Пашинян не может с ними встретиться, так как занят. Протестующие намерены продолжать акцию.

Они начали протестовать 9 августа и провели возле здания правительства ночь. Активисты рассказали, что им предложили направить делегацию на встречу с пресс-секретарём премьер-министра страны, но там не было дано никакого конкретного ответа.

Напомним, в июне 2021 года Азербайджан вернул Армении 15 военнопленных в обмен на карты, где указаны минные поля.