Москва, 10 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. На ней прозвучал доклад главы региона о социально-экономической ситуации в субъекте РФ, в частности, речь шла о развитии туризма, кроме того, были обсуждены вопросы развития в сфере сельского хозяйства и сельских территорий, сообщили в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Владимиром Владимировым

Владимиров заявил о преимуществах в сфере развития туризма на Кавказских Минеральных Водах по сравнению с зарубежными курортами такого же направления. По его мнению, показатели полезности целебных источников, а также экономические составляющие, в том числе турпоток на курорты, значительно превосходят зарубежные аналоги.

«Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды и по пассажиропотоку, и по отдыхающим, и даже по свойствам минеральных вод превосходят все европейские аналоги. Даже в самые плохие годы мы имеем 42% от всех европейских курортов — посещение Кавказских Минеральных Вод», — приводит слова Владимирова пресс-служба президента РФ.

Как отметил губернатор, в доковидном 2019 году на Кавминводах отдохнуло в том числе 147 тыс. человек из дальнего зарубежья.

Владимиров поблагодарил президента за содействие в принятии решений, позволивших за пять лет вложить в развитие Кавминвод 25 млрд рублей. Позитивно он отметил также инвестиции зарубежных бизнесменов, в том числе английских и азербайджанских. Особо остановился губернатор Ставрополья на дальнейшем развитии курортов и на одном из проектов, который должен послужить еще большему развитию территорий края — строительству дороги через горные перевалы к Черноморскому побережью.