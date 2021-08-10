Москва, 10 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Реклама и продажа пива на официальных спортивных мероприятиях могут иметь место при должном правовом регулировании и при условии финансирования спорта в России (в том числе детского) за счет полученных от производителей пива денежных средств, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фастфуд и бесплатное пиво

«Изначально законопроектом предлагалось разрешить рекламу и продажу пива во время проведения официальных футбольных матчей (за исключением детско-юношеских спортивных соревнований). Речь о любых спортивных мероприятиях не шла.

Инициаторы изменений ориентировались на международную практику, где производители пива исторически выступают спонсорами футбольных команд по всему миру. Болельщикам разрешено пить пиво на футбольных матчах в большинстве стран Европы.

Спонсорство пивных брендов, по мнению авторов, проекта позволит увеличить объем средств, направляемых на развитие и популяризацию в Российской Федерации футбола, создаст условия для обучения подрастающего поколения и подготовки футболистов к играм международного масштаба.

На период проведения чемпионата мира по Футболу в России в 2018 года были приняты федеральные законы, которые позволяли продавать и рекламировать пиво во время футбольных матчей.

Это было сделано с целью исполнения ФИФА взятых на себя обязательств перед производителями пива, как перед рекламодателями. С 1 января 2019 года Россия вернулась к прежним правилам.

Но, как утверждают инициаторы законопроекта в пояснительной записке к нему «время показало, что страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены».

С целью исключения нарушений общественного порядка предлагается разрешить продажу пива исключительно во время официальных спортивных соревнований в организованных местах общественного питания.

Законопроект не был принят в первом чтении, а это значит, что в него будут внесены некоторые правки. Не могу утверждать наверняка, но, судя по всему, ко второму чтению рекламу и продажу пива планируют разрешить на любых спортивных мероприятиях, не ограничиваясь футбольными.

Возможно, имеет смысл установить объем пива, допустимого к продаже «в одни руки», но эти вопросы могут регулироваться подзаконными актами, когда инициатива будет одобрена», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство РФ может разрешить продажу пива на стадионах и на всех спортивных соревнованиях.

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