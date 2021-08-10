Москва, 10 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Стоимость биткоина может снова пойти в сторону новых максимумов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская. Так она прокомментировала новость о том, что биткоин подорожал до 44,55 тыс. долларов.

Биткоин

«Откат маловероятен, однако снижение позиций может произойти из-за решения конгресса США придать статус брокера майнерам или ужесточения программы ФРС, — сказала Пажинская. — Ожидается, что осенью после обновления сети биткоина валюта сможет запустить вектор в сторону новых максимумов. Предположительно цена может достигнуть 50 000 долларов в ближайшие месяцы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пажинская рассказала о том, что обеспечило биткоину новую фазу роста.