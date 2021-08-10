Волгоград, 10 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Волгоградской области 10 августа подтверждено 329 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 296 пациентов, скончались 16 человек, среди них 23-летняя жительница Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 74 493 носителя инфекции. Справились с болезнью 66 236 человек. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторных условиях 6 287 пациентов.

От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 970 человек.