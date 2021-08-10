Москва, 10 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В среднем после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России заболевают менее 1% вакцинированных. Об этом свидетельствует статистика по заболевшим после вакцинации от коронавируса, которую газете «Коммерсантъ» предоставили четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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В Курской области после прохождения полного курса вакцинации «Спутником V» заболели 0,14% привившихся. Среди вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» этот показатель составил по 0,2% для каждого препарата. В Кемеровской области полностью привились «Спутником V» 515 726 человек, «ЭпиВакКороной» — 5898 человек, «КовиВаком» — 3410 человек. Из них заболели 450, 12 и шесть жителей региона соответственно.

Среди жителей Ульяновской области заболевших 0,7%, 1,04% и 1,3% для «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» соответственно. В Санкт-Петербурге заболевших после введения двух доз «Спутника V» оказалось 1,64%, «КовиВаком» — 0,9%, «ЭпиВакКороной» — 6%.

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Эксперты издания предупредили, что эти данные носят предварительный характер. В частности, выводы о повторной заболеваемости вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» делать преждевременно, так как ими привиты «считаные тысячи человек».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».