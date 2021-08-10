Москва, 10 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. МГУ им. М. В. Ломоносова планирует начать учебный год в очном формате и предполагает тестирование студентов на коронавирус при поселении в общежитие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ. Москва

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«Мы будем, безусловно, всех селить при температурном контроле. Возможно, мы попробуем ввести тесты при заселении — но это в некоторых случаях, еще обсуждаем», — сказал также ректор.

Кроме того, Садовничий пообещал, что предполагается изоляция заболевших и имевших контакт студентов — в отдельном крыле общежития.

Особое внимание вуз уделяет вакцинации студентов. По словам ректора, уже вакцинировано 30% студентов.

Что касается первокурсников, то их в этом году будет обучаться 12 тыс. человек. На сайте вуза размещено обращение Садовничего с призывом вакцинироваться.

«Посмотрим, соберем статистику привитых приехавших первокурсников», — добавил он.