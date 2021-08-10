Москва, 10 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Министерство природы России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

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«Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов — Иркутской области и Якутии», — говорится в сообщении.

Глава министерства Александр Козлов добавил, что введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброске сил МЧС из других субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по поручению президента России Владимира Путина глава российского МЧС Евгений Зиничев направил на работы по тушению лесных пожаров в Якутии дополнительно три самолета и группировку спасателей.

В Якутии продолжают гореть леса. За прошедшие сутки в республике найдено 28 новых возгораний, их площадь — 10 тыс. га. Всего зарегистрировано 178 очагов возгораний, из них тушат 69.

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