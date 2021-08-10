Москва, 10 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В БДИПЧ ОБСЕ разработан алгоритм ограниченного мониторинга в связи с пандемией, он спешно применялся в ряде стран и не понятно, почему Россия из него выпала. Такое мнение высказала председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя решение ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборах в Россию в сентябре 2021 года.

ИА REGNUM Выборы

Напомним, формальной причиной для отказа стало предложение российской стороны сократить количество экспертов.

«Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) официально уведомило Центризбирком РФ, что не сможет развернуть миссию по наблюдению за выборами в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Сожалеет, но никак не может», — считает доцент МГУ, кандидат исторических наук Александр Наумов.

«Напомню, что это происходит не впервые: в 2007 году на парламентских выборах и в 2008 на президентских БДИПЧ также выражало сожаления и отказывалось от наблюдения. Причина была сформулирована так же, как и сейчас: Россия ограничивает численный состав миссии, с чем Бюро никак согласиться не может. В чем же причина такой борьбы за численность миссии? Попробуем разобраться. Представители организации ссылаются на аналитический доклад, подготовленный пару месяцев назад по итогам 5 дней работы в России. Они там все сплошь Нострадамусы и предвидят: выборы будут «неправильными», число наблюдателей БДИПЧ надо срочно увеличить. Сами себе насочиняли, но условия выдвигают России», — подчеркнул эксперт.

«В условиях пандемии мы готовы принять 200−300 иностранных наблюдателей из различных стран и организаций, от БДИПЧ — 50 человек. Россия попросила ограничить число экспертов. Но руководство Бюро посчитало, что этого никак не хватит. По их оценке, в составе мониторинговой миссии должны работать 80 долгосрочных наблюдателей и 420 краткосрочных и никак не меньше. Работать в ограниченном составе они не могут, и поэтому с сожалением отказываются от работы в России. Забавно, что для наблюдения за выборами президента США БДИПЧ откомандировало всего 30 человек, и это при том, что число избирателей там в 2 раза больше, чем в РФ. И ведь ничего, справились же! «, — отметил Александр Наумов.

«Что касается того самого доклада предварительной миссии БДИПЧ, то он заслуживает того, чтобы остановиться на нём подробнее. В качестве одной из основных претензий России предъявляется то, что в нижнюю палату российского парламента не могут быть избраны лица с двойным гражданством, и об это прямо так и написано в обновлённой Конституции страны. Ограничение избирательного права для некоторых категорий граждан, не иначе! Остальные претензии — аналогичного толка. Забавно выглядит пассаж о том, что в России нет законодательных мер для того, чтобы поощрять участие в избирательных процессах женщин. Вообще-то именно наша страна стала первым государством, где женщинам предоставили равные права с мужчинами — еще в 1917 году, раньше, чем в большинстве стран Западной Европы. А число представительниц прекрасного пола в российских органах власти растёт и без всяких специальных мер, и эта статистика легко доступна», — продолжил эксперт.

«Удивителен и язык документа. «Несколько собеседников миссии МОП БДИПЧ отметили случаи предполагаемых…», — это серьезно аналитический доклад или сборник сплетен? Впрочем, подобные перлы не удивляют. Документ имеет очень чёткую цель: торпедировать выборы в России. Ни с реальными выборами, ни с российским избирательным законодательством это никак не связано. Его авторы выдумывают «критические точки», говорят, что они не соблюдаются, и, как результат — и процедура, и результаты голосования должны быть признаны нелегитимными. Подбор экспертов соответствующий — практически все люди, выражающие мнение о выборах в России — члены НКО, признанных иноагентами», — подчеркнул Александр Наумов.

По его мнению, тем не менее, совместные усилия БДИПЧ и иноагентов не увенчались успехом.

«Документ, вышедший из-под их пера — откровенно слабый и ангажированный. Он поставил своих авторов в очень уязвимую позицию. Они не могут аргументировать свои тезисы о нелегитимности будущих выборов — просто нечем. Таким выводам никто не верит. А если не верят — можно остаться без финансирования: деньги выделяются под «политически правильные», но убедительные выводы. Быстренько «подредактировать» написанное тоже не получится: доклад уже получил широкое распространение и расхождения в содержании не останутся незамеченными», — подчеркивает политолог.

«Представители прозападной российской оппозиции, как соавторы доклада, тоже оказались в проигрыше. Их несостоятельность стала очевидна даже западным коллегам. Во время предварительной миссии аналитики БДИПЧ увидели низкий уровень протестных настроений в российском. Лидеры несистемной оппозиции отсиживаются, в основном в Европе. Те, кто сидит в России выдумывают красивые, но неубедительные картинки. В БДИПЧ оценили российских соратников по достоинству: с такими друзьями и врагов не надо. Все это видно, что называется, невооружённым глазом. БДИПЧ даже можно понять — им очень нужна возможность быть главным (а лучше бы, конечно, единственным) институтом в области наблюдения за выборами и в России, и по всему миру. Делить страны на правильные и не очень, и главное — получать средства на эту работу — вот истинная цель. Дискредитировать политические процессы в России и признать выборы нелегитимными, не потому, что они не демократические, а потому что это Россия. Чего нам ожидать в связи с самоустранением БДИПЧ? Ничего особенного! Россия всегда выступала за равенство прав всех организаций и институтов, организующих мониторинговые миссии. К нам приедут наблюдатели от стран, входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Мы готовы принять всех, независимые и объективные оценки нужны, в первую очередь, нам самим. Но именно независимые и объективные. Попытки говорить с Россией с помощью шантажа и давления не пройдут», — завершил свой комментарий Александр Наумов.

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