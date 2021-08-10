Курск, 10 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Курской области 10 августа зарегистрировано 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Всего в регионе было выявлено 48 тыс. 367 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 938 пациентов, в том числе 170 — за последние сутки.

Скончались 1152 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.