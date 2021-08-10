Белгород, 10 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. План по вакцинации взрослого населения в Белгородской области выполнен на 88,8%. Первый компонент вакцины получили уже свыше 666 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в региональном оперативном штабе.

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Более 60% взрослого населения привито в 19 муниципалитетах. За прошедшие сутки 2 798 человек подали заявки на вакцинацию от COVID-19. Первый компонент вакцины в регионе получили 666 809 добровольцев, завершили курс иммунизации 552 674 жителя.

Всего с начала прививочной кампании на вакцинацию записались 667 539 человек.