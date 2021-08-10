Нижний Новгород, 10 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки 25 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 24 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5325 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа с области выявили 537 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 539 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 145 993 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7941 человек.

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