Белгород, 10 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Белгородской области 10 августа подтверждено 153 новых случая заболевания COVID-19, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заражений превысило 46 тысяч. От осложнений скончались шесть пациентов, в том числе мужчина 1986 годов рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 46 064 носителя инфекции. Справились с заражением 40 655 жителей, из них 182 выписаны за последние сутки. Находятся в стационарах 1 339 пациентов, в том числе 50 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 3 130 человек, самоизоляцию соблюдает 12 161 житель региона.

В летальной статистике от осложнений при коронавирусе — 940 смертей.