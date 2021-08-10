Москва, 10 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Падение котировок нефти вкупе с очень скудным объемом торгов вызвало небольшую коррекцию рубля относительно доллара и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«За торговую сессию 9 августа рубль подешевел к американской валюте на 0,58%, остановившись на отметке в 73,66 единицы, а к евро — на 0,35%, закрыв день по цене 86,45 рубля за единицу европейской валюты.

Триггером падения стал обвал нефтяных котировок, вызванный опасениями насчет восстановления спроса на топливо на фоне роста заболеваемости в Китае и США.

Нефть марки Brent в моменте опускалась до $68 за баррель. Азиатский регион постепенно начинает увиливать эпидемиологические ограничения, что негативно отражается на прогнозах спроса.

Помимо этого, инвесторы замерли в ожидании аукционов ОФЗ и данных по инфляции в США за июль, ускорение которой может спровоцировать ускорение ужесточения денежно-кредитной политики.

Все больше высших чиновников ФРС прямо говорят об усилении ястребиной политики, что обеспечивает рост доллара относительно других валют. Данные по потребительской инфляции и аукционы ОФЗ пройдут 11 августа.

Предполагаемый коридор движения российской валюты на сегодня — 73,40−74,00 рубля за доллар и 86,10−87,00 рублей за евро», — считает эксперт.

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