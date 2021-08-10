Москва, 10 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. По поручению президента России Владимира Путина глава российского МЧС Евгений Зиничев направил на работы по тушению лесных пожаров в Якутии дополнительно три самолета и группировку спасателей. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

bertknot Лесной пожар

«Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200 и самолет Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в министерстве уточнили, что глава МЧС увеличил группировку по тушению природных пожаров в Якутии по поручению главы Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что впервые с момента начала наблюдений NASA зафиксировало очень сильную задымлённость вокруг Земли. Дым лесных пожаров Якутии окутал планету.