Москва, 10 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Ссылка на нежелание части российского бизнеса работать в Крыму не является серьёзным аргументом для оправдания нежелания Александра Лукашенко признавать воссоединение полуострова с Россией. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Крым

«Я не согласен с этой аргументацией. Я часто сам эту аргументацию использую, более того, я по этому поводу имел много разговоров с руководителями внутри России», — заявил Калашников.

«Для руководителя другого государства это не аргумент. Лукашенко встаёт как бы в ряд этих олигархов и говорит, что как бы боится санкций Запада, и в этой связи ему это до конца мешает принять решение. Хотя даже Будапештский меморандум уже не мешает, а мешает чисто экономика, при которой у него настанут времена ещё чернее сегодняшних», — указал он.

9 августа во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — указал он.