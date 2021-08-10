Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» запущено мини-приложение «Вакцинация COVID-19», через которое можно записаться на прививку в любое медицинское учреждение Санкт-Петербурга, сообщили 10 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Приложение разработано Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром. Его можно установить на любое устройство, которое имеет выход в интернет. В приложении «Вакцинация COVID-19» доступна информация о всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе города. Для записи на прививку достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.

«Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что сегодня записаться на вакцинацию также возможно через Единую региональную информационно-справочную службу «122», портал «Здоровье Петербуржца» и интернет-порталы государственных услуг «gosuslugi.ru» и «gu.spb.ru».

На данный момент в Северной столице работают 159 пунктов вакцинации, в том числе самый крупный пункт вакцинации в ТРЦ «Галерея» в центре города. На данный момент в городе привито первой дозой вакцины от COVID-19 — 1 407 018 человек. Полностью завершили вакцинацию1 141 657 горожан.