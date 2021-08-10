Москва, 10 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Спрос на свинину будет расти, причем опережающими темпами, за счет экономического восстановления Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Stuart Webster Свинина

«За последнее время быстрее всего в цене росли курятина и свинина. Потому что это относительно дешевая массовая продукция, — сказал Зубец. — Все-таки стейки из мраморной говядины население не покупает. Их покупает только верхний класс. А массовая еда — это курятина и свинина. При этом надо понимать, что главный потребитель свинины — это Китай, который развивается активно и бодро. И соответственно спрос на нее будет в течение ближайшего года расти (на мировых рынках) опережающими темпами. Это мы видели и в последнее время. Свинина подорожала очень сильно. Примерно на 20% на мировых рынках».

Как пояснил экономист, по мере восстановления американской экономики на мировом рынке будет расти спрос и на курятину.

«Это массовая еда для небогатых людей. И в США, и у нас. Россия вообще была одним из чемпионов по росту цен на курятину и яйца. Если мы говорим о внутреннем российском спросе, то он будет более-менее стабилен. Но если говорить о внешнем, то он скорее идет вверх. Тренд повышается», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, будет ли в РФ сильно дорожать говядина.