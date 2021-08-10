На Среднем Урале обновили антирекорд по смертям от COVID-19
Екатеринбург, 10 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области скончались от последствий новой коронавирусной инфекции ещё 24 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Нынешнее число смертей — антирекордное с начала пандемии COVID-19. Для сравнения, 9 августа в области зарегистрировали 18 смертей за сутки.
Всего в регионе скончались от данной инфекции уже 4577 человек, а 104 371 пациент смог побороть болезнь.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область доставили крупнейшую партию вакцины от коронавируса.
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