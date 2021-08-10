Вильнюс, 10 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Сожаление в связи с решением властей Китая отозвать своего посла в Вильнюсе выразило министерство иностранных дел Литвы. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба литовского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и еще раз подчеркивает, что, уважая принцип «одного Китая», Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как (поступают) большинство других государств ЕС и мира», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай отозвал своего посла в Литве из-за намерения литовских властей открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.