Новосибирск, 10 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 10 августа, за минувшие сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 196 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 53, 56, 58, 61, 81, 91, 79 лет и женщины в возрасте 80 и 84 лет и три женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе умерли 2439 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 276 человек, на ИВЛ — 31 пациент».

Всего на утро 10 августа в регионе зарегистрировано 54 693 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4073 детей, 45 760 пациентов выздоровели (+153 за сутки).