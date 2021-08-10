Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Ужесточение коронавирусных ограничений в Ростовской области нанесло серьёзный удар по общепиту. Выручка в кафе и ресторанах, расположенных в донской столице, упала на 70%.

Наталья Груздева ИА REGNUM Закрытый магазин

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«Введённые ограничения приостановили работу 24 предприятий в городе, 12 закрылись совсем из-за невозможности договорится с арендодателями. Именно столько ресторанов не работает на сегодняшний день, десятки сотрудников потеряли свою работу. Падение выручки на предприятиях общественного питания зафиксировано на отметке 70%, бронирование в отелях — на 40%. Гости выбирают частные вечеринки и размещение в частном секторе», — написал на своей странице в Facebook представитель Совета регионального представительства федерации рестораторов и отельеров, ресторатор Денис Завалишин.

Он подчеркнул, что под ковид-ограничения попали летние площадки, чего не было даже в Москве, где эпидемиологическая ситуация была намного хуже.

В настоящее время на имя донского губернатора Василий Голубева подготовлено официальное обращение от Совета регионального представительства федерации рестораторов и отельеров.