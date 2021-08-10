Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 43 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 39 до 84 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 5 412 человек.