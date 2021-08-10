Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 479 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 августа. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 53 муниципальных образований Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (197), Аксайском и Сальском районах (по 12), а также Каменске-Шахтинском (11). Почти 19% заразившихся — люди старше 66 лет, 14,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 114 218 носителей коронавируса. Выздоровели 100 373 человека.