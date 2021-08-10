Москва, 10 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Пожары в Греции не затронули те курорты, где отдыхают российские туристы. Но ситуация с пожарами в стране остается напряженной, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

George Havlicek Лесной пожар в Греции

Большинство крупных пожаров зафиксировано на севере Греции. Сейчас с ними борются в регионе Аттика, на Пелопоннесе и на о. Эвия (Эвбея). Общая площадь выгоревших участков на севере острова составляет около полумиллиона акров.

Эвия и её северная часть не востребована у российских туристов. Обычно сюда приезжают отдыхать сами греки или путешественники из стран Европы. Отдельные очаги возгорания вдалеке от туристических зон фиксированы на островах Закинф и Крит.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил усилить российскую группировку, осуществляющую борьбу с пожарами в Греции.

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