Москва, 10 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Россия не прекращает диалог с Соединёнными Штатами и будет выстраивать отношения на основе практических шагов Вашингтона, заявила 10 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Будем исходить из практических шагов американской стороны», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя информацию о назначении нового спецпредставителя Госдепа по вопросам энергетики.

Она уточнила, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и никогда не закрывала дверь для диалога. Россия лишь «отвечает на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес страны».

«Но при этом на конструктивные шаги мы всегда отвечаем также конструктивно. Будем исходить из реалий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.

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